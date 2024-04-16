Арестован житель Твери, зарегистрировавший обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Московский районный суд Твери арестовал гражданина Ашурова, которого подозревают в фиктивной регистрации Амичона и Диловара Исломовых – фигурантов уголовного дела о нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом говорится на сайте суда.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уточняется, что Ашурова задержали, ему предъявили обвинение, он вину свою признал. В материалах дела говорится, что «в жилище Ашурова фиктивно были зарегистрированы Исломов А.И. и Исломов Д.И., привлекающиеся к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ за совершение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

15 апреля сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммад Зоир Шарипзода обжаловал свой арест.

Теракт произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

Ранее Патрушев назвал теракт в «Крокусе» ярким примером «лютой ненависти» к России.