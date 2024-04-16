В Дубае затопило метро

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильнейших дождей, обрушившихся на город. Об этом сообщает Khaleej Times.

Отмечается, что в городе некоторые трассы перекрыли, в аэропорту 17 рейсов были перенаправлены или отложены, затопило станцию метро Onpassive. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на 16 апреля.

До этого мэр пострадавшего от паводка Орска Василий Козупица прокомментировал информацию об отъезде своего сына Николая в Саудовскую Аравию после начала мобилизации в России осенью 2022 года.

По его словам, сын получил приглашение по работе и поэтому уехал. Мэр отметил, что его сыну там тоже живется несладко: «Жарко и очень сложный климат». Информация о подробностях жизни сына градоначальника появилась накануне. Также утверждалось, что месяц назад Николай приобрел недвижимость в Дубае за 33 млн рублей.

Ранее с доставкой грузов из ОАЭ в Россию возникли сложности.