Директор школы рассказала о состоянии девочки, которую спасла от маньяка в Уфе

В Уфе директор гимназии №86 Светлана Михеева спасла девочку, на которую напал в подъезде взрослый мужчина. Как рассказала она сама «Газете.Ru», ребенок сильно испугался, однако телесных повреждений у нее не было. Женщина отметила, что просто «проявила неравнодушие», а ее геройство преувеличено.

«[Геройство] преувеличивают, оказалась просто рядом и проявила неравнодушие. У девочки телесных повреждений нет. Испытала сильный испуг и шок», — сказала она.

Михеева уточнила, что в момент спасения ребенка «не задумывалась» о том, что мужчина может напасть и на нее.

16 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что накануне неизвестный мужчина напал в подъезде жилого дома на ученицу одной из школ Уфы. На кадрах с камеры домофона, опубликованных Telegram-каналом «Короче, Уфа», видно, как мужчина заходит в дом вслед за девочкой, после чего из подъезда начинают доноситься крики. В этот же момент около двери стояла директор гимназии №86 Светлана Михеева, которая зашла внутрь и спугнула нападавшего, пригрозив ему полицией. Она также пошла за мужчиной и сняла его на видео.

По данным Baza, через полтора часа того же человека заметили на другой улице пристающим к женщине. Пострадавшая начала кричать, и мужчина снова сбежал. Полицейские сумели по видеозаписям найти и задержать подозреваемого – им оказался ранее судимый 52-летний бездомный. Он признался, что приставал к ребенку.

Ранее на Урале мужчина с лопатой напал на игравших во дворе детей.