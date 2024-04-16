Патрушев назвал причины паводков в Оренбургской и Курганской областях

Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы стали причиной ЧС в Оренбургской и Курганской областях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что такая ситуация может привести к серьезным последствиям. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствия стихийного бедствия.

16 апреля глава министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков сообщил, что следователи разберутся в причинах, приведших к масштабному затоплению на территории нескольких российских регионов, в том числе в Курганской области.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее глава МЧС совершил облет Курганской области и оценил ситуацию с наводнением.