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Патрушев назвал причины паводков в Оренбургской и Курганской областях

Патрушев назвал недостатки в прогнозировании причинами ЧС в Оренбуржье

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы стали причиной ЧС в Оренбургской и Курганской областях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что такая ситуация может привести к серьезным последствиям. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствия стихийного бедствия.

16 апреля глава министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков сообщил, что следователи разберутся в причинах, приведших к масштабному затоплению на территории нескольких российских регионов, в том числе в Курганской области.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее глава МЧС совершил облет Курганской области и оценил ситуацию с наводнением.

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Потоп в Оренбуржье
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