Суд вынес приговор пенсионерке, поджегшей кабинку для голосования на выборах президента

Суд вынес приговор пенсионерке Татьяне Петрухиной, поджегшей кабинку для голосования в московском районе Марьино во время выборов президента России. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что прокуратура просила суд назначить Петрухиной более строгое наказание в виде двух лет колонии условно. При этом гособвинение учитывало ее пожилой возраст, состояние здоровья (онкологическое заболевание) и полное признание вины.

Приговор вынесен по статье УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Пенсионерка полностью признала вину. Свои действия она изначально объясняла «секретным заданием» и впоследствии поняла, что стала жертвой мошенников.

Рассмотрение уголовного дела проходило в особом порядке без рассматривания доказательств и прений сторон (для этого нужно согласие подсудимого и признание вины).

О задержании пенсионерки стало известно 15 марта. На опубликованных кадрах было видно, как пожилая женщина поджигает кабинку для голосования.

Ранее в ЦИК назвали число попыток поджогов на избирательных участках.