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Стало известно, может ли домашний Wi-Fi-роутер навредить здоровью

Глава Zecurion Ульянов: домашний Wi-Fi-роутер не может навредить здоровью

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Домашние Wi-Fi-роутеры не причиняют вреда здоровью человека, рассказал «Москве 24» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он уточнил, что на данный момент не существует данных о том, что они представляют опасность для людей.

«В целом Wi-Fi-роутер не вредит здоровью. На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека», — сообщил Ульянов.

Эксперт добавил, что уровень электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутера сопоставим с излучением от бытовых приборов.

Доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин до этого говорил, что россиянам рекомендуется отказаться от установки Wi-Fi роутера в спальне, так как неправильное размещение маршрутизатора ведет к повышенному риску для здоровья. По словам ученого, постоянное воздействие даже небольшого излучения современных роутеров с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Ранее сообщалось, что домашний Wi-Fi-роутер превратили в компьютер и запустили на нем GTA.

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