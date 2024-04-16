Стало известно, может ли домашний Wi-Fi-роутер навредить здоровью

Домашние Wi-Fi-роутеры не причиняют вреда здоровью человека, рассказал «Москве 24» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он уточнил, что на данный момент не существует данных о том, что они представляют опасность для людей.

«В целом Wi-Fi-роутер не вредит здоровью. На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека», — сообщил Ульянов.

Эксперт добавил, что уровень электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутера сопоставим с излучением от бытовых приборов.

Доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин до этого говорил, что россиянам рекомендуется отказаться от установки Wi-Fi роутера в спальне, так как неправильное размещение маршрутизатора ведет к повышенному риску для здоровья. По словам ученого, постоянное воздействие даже небольшого излучения современных роутеров с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Ранее сообщалось, что домашний Wi-Fi-роутер превратили в компьютер и запустили на нем GTA.