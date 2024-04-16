Совбез потребовал усилить работу по противодействию нелегальной миграции

Противодействие незаконной миграции в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) России необходимо усилить. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, чьи слова передает ТАСС.

«Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции», — сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности региона.

По его оценке, в последнее время в России участились нарушения в миграционной области, а также вырос риск проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и деятельности и экстремизму.

»(Нужно. — «Газета.Ru) пресекать попытки формирования этнических анклавов», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев также призвал оперативно обнаруживать среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий.

В начале апреля председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин заявил, что в России необходимо решить ряд вопросов миграционной политики, потому что это представляет опасность для всей России.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проанализировать ситуацию с мигрантами в регионах.