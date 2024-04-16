Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совбез потребовал усилить работу по противодействию нелегальной миграции

Патрушев призвал пресекать формирование мигрантами этнических анклавов в России

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Противодействие незаконной миграции в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) России необходимо усилить. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, чьи слова передает ТАСС.

«Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции», — сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности региона.

По его оценке, в последнее время в России участились нарушения в миграционной области, а также вырос риск проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и деятельности и экстремизму.

»(Нужно. — «Газета.Ru) пресекать попытки формирования этнических анклавов», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев также призвал оперативно обнаруживать среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий.

В начале апреля председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин заявил, что в России необходимо решить ряд вопросов миграционной политики, потому что это представляет опасность для всей России.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проанализировать ситуацию с мигрантами в регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами