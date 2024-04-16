Патрушев: могущество и потенциал России всегда раздражали Запад

Англосаксы в очередной раз поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности на Северо-Западе России, передает ТАСС.

«Могущество и потенциал России всегда раздражали Запад. История свидетельствует о неоднократных попытках ослабить российское государство, овладеть его ресурсами. Мы помним все военные походы на нашу землю, а также — чем они закончились», — сказал Патрушев.

По его словам, в настоящий момент «англосаксы вновь поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета, в том числе используя для реализации вероломных русофобских планов украинский неонацистский режим».

До этого Патрушев заявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны на фоне активизации диверсантов на территории РФ.

2 апреля Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России, подчеркнув их активное участие в конфликте на Украине.

Он отметил, что цель НАТО заключается в ослаблении России, и это подтверждается стратегической концепцией и заявлениями его руководства о готовности к войне.

Ранее Патрушев назвал теракт в «Крокусе» ярким примером «лютой ненависти» к России.