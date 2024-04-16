«Не верят, что вода придет»: жители Ишима не хотят эвакуироваться из-за животных

Жительница Казанского района Тюменской области Сабина рассказала «Газете.Ru», что люди не хотят покидать жилье, несмотря на подступающую к домам воду и просьбы МЧС эвакуироваться. Девушка отметила, что жители боятся оставлять скот, поэтому «ждут неизвестно чего».

«Я проживаю в Казанском районе, деревня Паленка. Обстановка на данный момент такая: вода подошла к домам, эвакуации еще нет, но оповестили. Думаю, что, когда затопит, тогда и будут вывозить. Дороги между Афонькино и Ильинкой местами уже нет, вода пошла через грейдер. Я с годовалым ребенком уехала еще вчера, в деревне остались родители. Очень сильно переживаю за них! Там у людей скот, и они не могут их просто бросить. Из-за этого ждут. Чего только ждут – неизвестно. Думаю, что я одна только уехала», — сказала она.

В свою очередь, жительница Ишима Юлия в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что в город вода еще не пришла, поэтому ее семья не уверена насчет необходимости эвакуироваться. Женщина уточнила, что они собрали документы и унесли технику на второй этаж.

«Я проживаю в Ишиме, обстановка пока что спокойная, в сам город вода еще не пришла. Лично мы еще думаем 50/50 на счет эвакуации, так как наш дом не стоит в зоне подтопления, но находится недалеко от нее. Вещи собрали, документы тоже, технику, какую можно, на второй этаж унесли, будем ждать дальнейших указаний. С зон подтопления многие переезжают в квартиры или в пункты размещения, кто-то уезжает в Тюмень, кто-то в Омск. Мы в случае эвакуации уедем в Омск, потому что там родственники все. Но мои коллеги многие говорят, что никуда не уедут, будут оставаться», — добавила она.

Еще одна местная жительница Светлана уточнила, что живет неподалеку от реки Ишим, поэтому собирается перестраховаться и уехать. По ее словам, большинство людей не верит, что город затопит.

«Вода сейчас в Ильинке еще. Эвакуироваться будем. Живем в Ишимском районе, прям в 5-10 минутах от речки. У нас взрывают на реке лед, вся река практически во льду, местами его уже пучит. Вода прибывает потихонечку. Льда много, и он толстый. Большинство не верят, что такая вода к нам придет. Как-то и спокойно люди себя ведут, говорят — да, но без ажиотажа какого-то. Но я перестраховываться буду, и с детьми к старшей дочери в Ишим, на третий этаж. Муж и старший сын остаются на месте», — объяснила она.

16 апреля губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов. По словам главы региона, Росгидрометцентр уточнил прогноз по уровню воды в реке Ишим, который будет существенно выше, чем предполагалось ранее. В соответствии с новым сценарием количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ишиме достиг опасной отметки в 808 см.