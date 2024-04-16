Блогер-сыроед Лютый подаст апелляцию на приговор о смерти своего сына

Блогер-сыроед Максим Лютый, которого ранее признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собственному сыну, повлекшего гибель, и посадили в тюрьму на восемь лет, будет обжаловать судебное решение путем подачи апелляции. С таким заявлением выступил его адвокат Алексей Аванесян, чьи слова передает ТАСС.

«Будем обжаловать приговор, мотивируя тем, что считаем, что Максиму неверно выбрана квалификация», — рассказал правозащитник.

Таким образом, сторона защиты будет добиваться переквалификации первой части обвинения с причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности гибель, на оставление в опасности.

По мнению Аванесяна, мать и отец равно обязаны перед законом, но за те же действия и бездействия (оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей), мать ребенка получила два года исправительных работ и находится на свободе, а отец получил восемь лет колонии строгого режима.

Блогер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч.4 ст. 111 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.

Мальчик появился на свет без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии.

Отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и воды. С февраля по март 2023 года подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему пищу.

Ранее стало известно, что жена Лютого во время беременности тайком ходила к соседям, чтобы поесть.