Глава МЧС совершил облет Курганской области и оценил ситуацию с наводнением

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку. Специалисты укрепляют и повышают высоту дамбы в селе Глядянское, чтобы сдержать воду и минимизировать последствия паводка. Благодаря усилиям сотрудников МЧС удалось не допустить затопление 650 жилых домов с населением более тысячи человек. Всего один дом оказался подтоплен.

«Исходя из прогнозов развития ситуации в Курганской области, в наиболее сложные районы заблаговременно были переброшены дополнительные группировки спасателей», — заявил Александр Куренков.

Он поручил оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Курганской области и информировать их о социальных выплатах и алгоритмах их получения. Кроме того, глава МЧС дал поручение защищать населенные пункты от наводнения, уделяя особое внимание бесхозяйным сооружениям, а также укреплять и увеличивать высоту дамб.

По данным МЧС, в регионе из мест подтопления эвакуированы более 13 тысяч человек. Люди расселены в пункты временного размещения (ПВР), которых на территории области насчитывается 16. Куренков пообщался с местными жителями и оценил условия пребывания в ПВР.

Ранее курганский губернатор призвал земляков не ругаться со спасателями.