Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

Новгородский областной суд отказал в проведении генетической экспертизы, призванной подтвердить, что жена главреда издания «Новая газета — Европа» (признано нежелательным в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) Антонина является матерью потерпевшей по делу. Об этом сообщает РИА Новости.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство малолетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали в Великом Новгороде.

Стало известно, что Мартынова с дочерью Алисой, потерпевшей по этому делу, с 2008 года скрывались в Ставропольском крае.

«Меня зовут Мария. Я недавно узнала, что Алиса», — сказала 19-летняя Алиса Федорова в суде.

Девушка и ее мать Мартынова подтвердили в суде, что являются матерью и дочерью. Однако адвокаты женщины ходатайствовали о проведении двух экспертиз — генетической и баллистической (чтобы установить обстоятельства падения с высоты и наличие травм). Защитники Алисы Федоровой поддержали это требование.

Судья отклонил ходатайство.

По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова скинула свою двухлетнюю дочь Алису с лестничного пролета в подъезде жилого дома. Ребенок получил травмы. Мартынова утверждала, что Алиса упала сама и что произошедшее — несчастный случай.

Единственным свидетелем оказался 11-летний мальчик, стоявший на лестничной площадке этажом выше. Он утверждал, что женщина специально толкнула девочку.

На закрытом суде коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Перед оглашением приговора она вместе с дочерью скрылась.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.