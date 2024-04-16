В Оренбурге рассказали, когда уровень реки Урал опустится ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге, возможно, опустится ниже опасной отметки в течение недели. Об этом журналистам заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов, его цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас уровень воды в реке Урал снижается на 1 см каждый час.

«Мы думаем, что в течение недели, наверное, уровень вернется в свое нормальное значение, то есть опустится ниже 9 метров», — сказал Кудинов.

Опасной считается отметка в 930 см. По данным на утро 16 апреля, уровень воды в реке составляет 1 143 см.

15 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что уровень реки Урал у Оренбурга упал почти на 30 см.

В тот же день власти Оренбургской области запустили единый портал для жителей, пострадавших от паводка.

До этого Роспотребнадзор напомнил об особых правилах гигиены во время паводка. Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории. При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.