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Россиянин напоил и изнасиловал 16-летнюю падчерицу

В Удмуртии отчим получил восемь лет колонии за изнасилование падчерицы

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Depositphotos

Житель Сюмсинского района Удмуртии осужден на восемь лет колонии за изнасилование несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, осенью 2023 года 40-летний житель Удмуртии распивал спиртные напитки, вместе с ним в доме находилась 16-летняя дочь его сожительницы. Отчим напоил девочку и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, набросился на школьницу и изнасиловал.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования россиянин полностью признал свою вину и раскаялся, с учетом всех обстоятельства приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске вынесли приговор 21-летнему и 22-летнему местным жителям, обвиняемым в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка. Молодые люди встретили на улице свою знакомую и пригласили ее к себе в гости, мужчины применили к школьнице физическую силу и поочередно изнасиловали.

Ранее сантехника из Петербурга обвинили в изнасиловании семилетней падчерицы.

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