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В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС

В Бурятии после выхода реки из берегов ввели режим ЧС

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В ряде регионов Бурятии ввели межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с учетом развития паводковой ситуации и подтопления. Об этом сообщает заявил бурятский губернатор Алексей Цыденов в своем официальном Telegram-канале.

«Ввели межмуниципальный ЧС по паводкам», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, режим распространится на Улан-Удэ, а также на Иволгинский и Прибайкальский районы.

В сообщении отмечается, что в зоне подтопления оказались около 600 участков. Продолжается работа по подрыву ледяного затора. Спецкомиссия приступила к работе по оценке ущерба в Иволгинском районе, будет выделено 10 тыс. рублей на каждого человека, пострадавшего от подтоплений.

«Завтра начнутся первые выплаты», — заключается в публикации.

До этого сообщалось, что в районе села Ошурково на реке Селенга в Бурятии запланированы взрывные работы для разрушения ледяного затора. Мероприятие должно начаться во вторник в 10 утра по местному времени. Позднее в Прибайкальском района Бурятии в садоводческом товариществе «Колос» оказались подтоплены 420 приусадебных участков.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее еще в одном российском регионе жилые дома попали в зону подтопления, идет эвакуация.

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