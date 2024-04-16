Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии арестованной Блиновской

Адвокат Сальникова: Блиновская чувствует себя не слишком хорошо

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская чувствует себя не слишком хорошо. Однако в целом она держится, рассказала ее адвокат Наталья Сальникова телеканалу «360».

По словам юриста, создательница «Марафона желаний» сейчас совсем не красится и носит спортивный костюм. Ее состояние Сальникова оценила как удовлетворительное.

«Все в пределах нормы», — отметила она.

Появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о том, что блогер почти все свое время посвящает изучению законодательства по теме СВО Сальникова не подтвердила, отметив, что ей неизвестно, откуда появились такие данные.

Напомним, на днях стало известно решении мужа создательницы «Марафона желаний» отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. Сообщалось, что он уже заключил контракт. Позднее появилась информация, что супруг блогера Алексей Блиновский в зоне СВО занимается сборкой беспилотников, а перед отправкой в зону боевых действий он вложил в закупку дронов для российской армии 50 млн рублей.

Юрист ранее объяснил, как участие мужа Блиновской в СВО отразится на ее сроке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами