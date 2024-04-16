Школьников тюменского Ишима перевели на дистанционное обучение

С 17 апреля школьники города Ишим в Тюменской области переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

«Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в публикации.

16 апреля стало известно, что жителей города Ишим в Тюменской области настоятельно просят немедленно покинуть свои дома из-за опасной ситуации с повышением уровня воды в реке Ишим. Специальные оповещения были отправлены жителям по всем каналам связи.

«Жителям Ишима были направлены SMS-сообщения в 6 утра с призывом срочно эвакуироваться из зон риска затопления. На реке Ишим наблюдается критическое повышение уровня воды», — говорилось в правительственном сообщении.

В тот же день сообщалось, что уровень воды в Ишиме достиг опасной отметки в 808 см.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам муниципалитетов, которые попадают в зону возможного паводка на реке Ишим, заняться срочной эвакуацией населения.