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На Чукотке ездовые собаки из питомника набросились на женщину с детьми

На Чукотке проверят информацию о нападении ездовых собак на женщину с детьми

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Анадыре следователи регионального СК устанавливают обстоятельства нападения ездовых собак из питомника на мать с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 14 апреля в питомнике ездовых собак в Анадыре, при движении в упряжке, животные набросились на двух малолетних детей и их мать. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

До этого сообщалось о том, что в Холмске, местная жительница вышла на прогулку со своей таксой, когда на нее со спины напала собака бойцовой породы. Стаффордширский терьер сначала вцепился прохожей в руку, затем укусил ее за ногу. Владелец собаки находился неподалеку, но был настолько пьян, что не сумел отогнать животное. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Южно-Сахалинске на женщину два раза за сутки напала стая бездомных собак.

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