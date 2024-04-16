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В поселке Тукай возле Орска объявлена эвакуация

«ПроОрск»: в поселке Тукай объявлена эвакуация из-за паводка

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В поселке Тукай недалеко от Орска в Оренбургской области из-за угрозы затопления объявлена эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал «ПроОрск».

Причиной возможного подтопления назван перелив через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном. Вода может прийти в Тукай, а затем в Орск по руслу реки Мендыбай.

«Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88. Для перевозки в ПВР организованы муниципальные автобусы», — говорится в сообщении.

Поселок Тукай расположен на левом притоке Урала реке Орь, в которую, в свою очередь, впадает река Мендыбай.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

15 апреля стало известно, что жители поселка под Оренбургом за свой счет построили дамбу и спасли свои дома от затопления. В Госдуме призвали вернуть им потраченные на дамбу деньги.

Ранее россиянам рассказали, как собрать «срывную сумку» на случай пожара или наводнения.

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