Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли мужчину со слоновостью мошонки

В Москве врачи спасли мужчину со слоновостью мошонки

close
100%
Unsplash

Врачи НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина в Москве прооперировали пациента из Рязани с редким заболеванием — слоновостью мошонки. Об этом сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Впервые пациент заметил кожные изменение и увеличения мошонки в размерах семь лет назад. К моменту обращения за помощью в НИИ, у мужчины диагностировали лимфедему III степени, которая поразила половые органы и нижние конечности.

«Отек мошонки достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе пояснили, что слоновость — это увеличение размеров части тела за счет разрастания кожи и подкожной клетчатки, из-за чего начинается застой лимфы и постоянные отеки.

«В нашем Центре накоплен большой опыт работы с подобными заболеваниями, и хотя в данном случае ситуацию осложняли сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, трофическое поражение голеней и стоп, мы полностью справились с поставленной задачей», — рассказали медики.

Также врачи отметили, что за счет тканей пациента им удалось реконструировать больному половой орган.

Ранее в Петербурге хирурги удалили новорожденной девочке огромную опухоль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами