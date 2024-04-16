Российские врачи спасли мужчину со слоновостью мошонки

Врачи НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина в Москве прооперировали пациента из Рязани с редким заболеванием — слоновостью мошонки. Об этом сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Впервые пациент заметил кожные изменение и увеличения мошонки в размерах семь лет назад. К моменту обращения за помощью в НИИ, у мужчины диагностировали лимфедему III степени, которая поразила половые органы и нижние конечности.

«Отек мошонки достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе пояснили, что слоновость — это увеличение размеров части тела за счет разрастания кожи и подкожной клетчатки, из-за чего начинается застой лимфы и постоянные отеки.

«В нашем Центре накоплен большой опыт работы с подобными заболеваниями, и хотя в данном случае ситуацию осложняли сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, трофическое поражение голеней и стоп, мы полностью справились с поставленной задачей», — рассказали медики.

Также врачи отметили, что за счет тканей пациента им удалось реконструировать больному половой орган.

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