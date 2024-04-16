Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти ребенок застрял на железнодорожном мосту

В Ленобласти подросток застрял между прутьями на железнодорожном мосту

close
100%
Аварийно-спасательная служба ЛО/VK

В Тосненском район Ленинградской области ребенок гулял по железнодорожному мосту и застрял ногой между металлическими прутьями. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.

В Тосно неудачная прогулка школьника по мосту закончилась вызовом спасателей, мальчик попал ногой между металлическими прутьями и не смог выбраться самостоятельно. На место были вызваны сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

Специалисты с помощью гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось о том, что в Мегионской городской больнице медики спасли ребенка, которого зажало в планетарном миксере. Мальчик засунул руку между чашей для смешивания и стенкой прибора. Пострадавшего вместе с миксером доставили в больницу. Бригада врачей травматологов и анестезиологов максимально щадящим способом, чтобы дополнительно не травмировать конечность, извлекли ее под наркозом.

Ранее в Звенигове школьник застрял в автомате с игрушками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами