В Ленобласти ребенок застрял на железнодорожном мосту

В Тосненском район Ленинградской области ребенок гулял по железнодорожному мосту и застрял ногой между металлическими прутьями. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.

В Тосно неудачная прогулка школьника по мосту закончилась вызовом спасателей, мальчик попал ногой между металлическими прутьями и не смог выбраться самостоятельно. На место были вызваны сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

Специалисты с помощью гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось о том, что в Мегионской городской больнице медики спасли ребенка, которого зажало в планетарном миксере. Мальчик засунул руку между чашей для смешивания и стенкой прибора. Пострадавшего вместе с миксером доставили в больницу. Бригада врачей травматологов и анестезиологов максимально щадящим способом, чтобы дополнительно не травмировать конечность, извлекли ее под наркозом.

Ранее в Звенигове школьник застрял в автомате с игрушками.