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Уровень реки Урал в оренбургском селе превысил критический уровень на 23 см

Мэрия: уровень реки Урал в селе Илек в Оренбургской области вырос до 913 см

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

К утру 16 апреля уровень реки Урал в населенном пункте Илек в Оренбургской области вырос до 913 см, превысив критическую отметку на 23 см. Об этом сообщает районная мэрия в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) уровень реки Урал в селе Илек 913 (+5) см. Критический уровень 890 см», — отмечается в публикации.

15 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что уровень реки Урал у Оренбурга упал почти на 30 см.

Власти Оренбургской области запустили единый портал для жителей, которые пострадали от паводка.

До этого Роспотребнадзор напомнил об особых правилах гигиены во время паводка. Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории. При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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