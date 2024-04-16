В Курганской области подтоплены 990 домов и приусадебных участков

В муниципальных округах Курганской области из-за паводка остаются подтопленными 990 домов и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что в шести муниципальных округах региона остаются подтопленными 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Также сообщается, что вблизи населенных пунктов Нагорское и Утятское очищен затор из веток и мусора между опорами моста. Также заторы расчищаются в Кургане. Уровень воды в реке Тобол интенсивно растет, уточнили в МЧС.

Уровень реки Тобол в городе Курган к 06:00 по московскому времени поднялся за последние сутки на 111 сантиметров и достиг 742 сантиметров.

15 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган на фоне ухудшения обстановки с паводком.

До этого почти 13 тыс. жителей Курганской области были эвакуированы из-за паводка. Вечером 15 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 716 сантиметров и продолжил расти. Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов России стало 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снегов.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.