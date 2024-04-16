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Жалобы на приговор Треповой поступили в апелляционный суд

РИА Новости: в апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — рассказал агентству источник в суде.

Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

25 января Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Генпрокуратура назвала приговор «мягким».

Также второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году 9 месяцам математика Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью Трепову после теракта. Адвокат Касинцева Елена Конева заявила «Газете.Ru», что ее подзащитный раскаивается в содеянном.

Ранее на феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма.

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