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Команда спасателей направляется в село Илек Оренбургской области

Глава МЧС РФ Куренков: в село Илек Оренбургской области направлены спасатели

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе встречи с местными жителями в Орске заявил, что в село Илек Оренбургской области, где складывается самая сложная паводковая ситуация, направлены спасатели. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что, когда стало понятно, что ситуация становится критической, в Орск с помощью авиации МЧС была направлена команда спасателей.

«Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», — сказал Куренков.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что с четверга по выходные в селе Илек ожидается «максимальный паводок». Он добавил, что в ближайшие дни сам отправится в Илек.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 15 апреля в Оренбургской области подтоплено более 14 тыс. жилых домов и 21 тыс. приусадебных участков.

15 апреля власти Оренбургской области запустили единый портал для жителей, пострадавших от паводка.

Ранее глава Орска ответил на расследование о недвижимости сына в Дубае.

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