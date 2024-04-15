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В Индии девочка спасла свою маленькую племянницу от диких обезьян с помощью умной колонки

Девочка из Индии разогнала атаковавших дом диких обезьян с помощью умной колонки

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Depositphotos

В Индии 13-летняя девочка использовала «умную» колонку Alexa, чтобы спасти близких от нападения диких обезьян. Об этом пишет People.

В начале этого месяца 13-летняя Никита из города Басти в штате Уттар-Прадеш использовала умную колонку от Amazon, чтобы отпугнуть стаю диких обезьян. Она быстро среагировала на проникновение в дом животных и догадалась попросить устройство воспроизвести звуки собачьего лая. Однако к тому времени полуторагодовая племянница Никиты уже успела испугаться.

«Обезьяны вошли на кухню и начали бросать вещи туда-сюда. Я увидела Alexa и попросила ее воспроизвести звук собаки. Из-за этого лая обезьяны испугались и убежали», — рассказала девочка.

Ее старший родственник в интервью индийскому телеканалу подтвердил, что обезьяны чрезвычайно распространены в их местности и обычно «очень непослушны». Произошедшее прокомментировали и в компании-производителе «умной» колонки, которая так пригодилась пользователю в экстренной ситуации.

«Инцидент в Басти — отличный пример того, как быстрое мышление в паре с простой в использовании технологией, такой как Alexa, может помочь по дому», — сказал представитель компании Amazon.

Ранее турист оказался в реанимации с отеком мозга после нападения стаи обезьян в гонконгском парке.

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