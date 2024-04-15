В США арестовали женщину, которая оставила дома двух маленьких детей и отправилась в круиз

Мать из Техаса бросила двух маленьких детей, чтобы отправиться в круиз, и наблюдала за ними по видеосвязи. Об этом пишет Mirror.

В начале месяца 29-летняя Лакеши Уильямс вышла из дома с багажом. Это видели многие соседи женщины, которые стали ждать ее скорого возвращения, но так и не дождались. В конце концов одна из соседок Уильямс обратилась в правоохранительные органы. В полиции решили проверить сообщение о том, что местная жительница оставила шестилетнюю дочь и восьмилетнего сына в одиночестве.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и действительно обнаружили двух детей в квартире, которая находилась в очень плохом состоянии и «пропахла мочой». Дети сказали, что не знают, когда их мать вернется.

«Эти дети определенно оставались без присмотра в течение многих дней и подвергались серьезной опасности», — заявила прокурор в обвинительной речи.

Согласно судебным документам, женщина бросила дочь и сына, уехав на отдых, и наблюдала за ними по видеосвязи. Ей было предъявлено обвинение в оставлении ребенка с намерением вернуться. Как рассказали соседи Уильямс, это уже не первый подобный случай. В этот раз ее арестовали, а детей передали под опеку их тете.

Ранее супруги из Красноярского края уехали на заработки в Абхазию и оставили трех детей под присмотром сына-подростка.