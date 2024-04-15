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Россиянка ограбила пекарню в Подмосковье, вооружившись игрушечным пистолетом

В Подмосковье девушка ограбила пекарню, угрожая продавцу игрушечным пистолетом

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Depositphotos

В Подмосковье задержали девушку, которая ограбила пекарню с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестная в маске зашла в пекарню на Сходненской улице в подмосковном Красногорске и, угрожая продавцу, предметом, похожим на пистолет, потребовала деньги из кассы. Получив их, она покинула заведение.

Подозреваемую в ограблении задержали по месту ее проживания. Ранее судимая 24-летняя девушка призналась в содеянном, при обыске у нее обнаружили игрушечный пистолет и часть денежных средств.

«Как пояснила задержанная, остальное она потратила на личные нужды», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантку отправили под домашний арест.

Ранее похитившая €8 млн женщина скрывалась почти три года и сдалась немецкой полиции.

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