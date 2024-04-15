Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Портнягин после суда заявил, что хочет стать политиком

Блогер Портнягин после суда заявил, что хочет стать политиком и развивать страну

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин заявил, что планирует стать политиком, будет поддерживать государство и продолжать благотворительную деятельность. Его слова приводит РИА Новости.

«Возьму себе отпуск на время домашнего ареста, побуду с сыном. Я все равно себя считаю свободным предпринимателем, буду продолжать благотворительность, помогать бойцам СВО. Мы закрыли абсолютно все долги, на сегодняшний день государству в виде денег я не должен ничего, сегодня из этого зала суда вышел возможно не только предприниматель, но и будущий политик, который будет за своего президента, будет развивать нашу страну», — заявил блогер.

Портнягин добавил, что сегодня же направит в администрацию президента письмо, где обстоятельно объяснит свою позицию.

15 апреля Тверской суд Москвы отправил Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

До этого адвокат Портнягина заявил, что его подзащитный пожертвовал более 45 млн рублей на нужды специальной военной операции (СВО). Защита бизнесмена попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену блогера допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее в СК заявили, что Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ.

Все новости на тему:
Дело блогера Портнягина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами