Портнягин после суда заявил, что хочет стать политиком

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин заявил, что планирует стать политиком, будет поддерживать государство и продолжать благотворительную деятельность. Его слова приводит РИА Новости.

«Возьму себе отпуск на время домашнего ареста, побуду с сыном. Я все равно себя считаю свободным предпринимателем, буду продолжать благотворительность, помогать бойцам СВО. Мы закрыли абсолютно все долги, на сегодняшний день государству в виде денег я не должен ничего, сегодня из этого зала суда вышел возможно не только предприниматель, но и будущий политик, который будет за своего президента, будет развивать нашу страну», — заявил блогер.

Портнягин добавил, что сегодня же направит в администрацию президента письмо, где обстоятельно объяснит свою позицию.

15 апреля Тверской суд Москвы отправил Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

До этого адвокат Портнягина заявил, что его подзащитный пожертвовал более 45 млн рублей на нужды специальной военной операции (СВО). Защита бизнесмена попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену блогера допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее в СК заявили, что Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ.