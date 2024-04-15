В Карелии осудили двух мужчин, которые напоили и изнасиловали 15-летнюю девочку

В Петрозаводске вынесли приговор 21-летнему и 22-летнему местным жителям, обвиняемым в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка. Об этом сообщается на сайте карельского СУ СК России.

Надругательство над 15-летней пострадавшей произошло в начале августа 2022 года. Ночью молодые люди встретили на улице свою знакомую и пригласили ее к себе в гости. В квартире компания стала распивать спиртные напитки, и мужчины решили изнасиловать гостью. Вдвоем они применили к ней физическую силу и поочередно изнасиловали. После этого злоумышленники отпустили школьницу домой, где она рассказала обо всем матери. Вместе они сообщили обо всем в полицию.

Насильников задержали и взяли под стражу, старшего соучастника обвинили в изнасиловании потерпевшей по предварительному сговору, а младшего — в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Приговором суда 22-летнему фигуранту назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, 21-летнему – девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Никто из подсудимых, как отмечается, свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

Ранее двое москвичей заставили 16-летнюю девушку принять наркотики и изнасиловали ее.