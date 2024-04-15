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Российский моряк рассказал об условиях в иранском плену

Mash: российский моряк Колчанов рассказал об условиях в иранском плену

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Телеграм-канал «SHOT»

Российский моряк Тимофей Колчанов рассказал об условиях в иранском плену. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

По словам моряка, ему и его товарищам раздали на час телефоны и разрешили позвонить родным, отношение к ним он назвал доброжелательным.

Колчанов рассказал, что во время захвата судна иранские военные приставили автомат к животу электромеханика-эстонца и потребовали от него выключить связь на борту. Сообщается, что мужчина выполнил требование иранцев «со смехом» по просьбе товарищей. Также после высадки на судно иранские военные заклеили камеры и отключили интернет на борту судна.

До этого Колчанов сообщил семье, что с ним все хорошо.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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