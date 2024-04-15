Атака Ирана на Израиль попала на видео

Иранские СМИ опубликовали видео пусков беспилотников и ракет во время удара по Израилю. Эти кадры разместило агентство IRNA.

В сообщении уточнили, что в видеоролике — пуски иранских баллистических ракет во время операции «Правдивое обещание».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В воскресение, 14 апреля официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.