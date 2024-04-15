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Екатеринбуржец оступился, попал под автобус и лишился ноги

В Екатеринбурге мужчина упал под автобус и остался без ноги

В Екатеринбурге мужчина оступился, упал под автобус и остался без ноги. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 апреля на автобусной остановке на улице Соболева. Предварительно, 46-летний мужчина вышел на проезжую часть дороги с тротуара и, оступившись, упал. При этом водитель автобуса, подъезжавшего к остановке в тот момент, допустил наезд на пешехода.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него механическую ампутацию левой стопы.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе, под который попал мужчина, находилось 15 пассажиров — они не пострадали. Органы внутренних дел проводят проверку по факту аварии.

До этого в Башкирии женщине отрубило ноги на автомойке. 38-летняя сотрудница находилась на рабочем месте, когда на нее наехал водитель фронтального автопогрузчика, и техника ковшом отрубила ей конечности.

Ранее двухлетней девочке отрезало часть пальца в детском саду Перми.

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