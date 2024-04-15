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В Барнауле будут судить подростка, который впервые купил наркотики и попался полиции

В Барнауле будут судить 17-летнего юношу, решившего впервые попробовать наркотик

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Depositphotos

Подросток из Барнаула попал под суд за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

Как установили следователи, наркотическое средство 17-летний молодой человек приобрел через интернет в феврале. Он забрал закладку, найденную в лесном массиве, но был задержан полицейскими, когда шел домой.

Юношу доставили в отдел внутренних дел, где он признался и раскаялся в содеянном. В ходе предварительного следствия выяснилось, что несовершеннолетний впервые решил попробовать запрещенное вещество.

В ближайшее время его дело рассмотрит суд, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее подростка из Новороссийска, убиравшего фекалии за собакой, избил мужчина, решив, что он ищет наркотики.

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