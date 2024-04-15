Эксперт рассказал, что делать при взломе аккаунта в мессенджере

При взломе аккаунта в мессенджере, прежде всего, следует попробовать выйти из него и залогиниться вновь, используя свой номер телефона. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Также он порекомендовал зайти в настройки приложения и завершить сеансы на всех устройствах, кроме того, которое находится в руках. По его словам, это поможет перехватить управление и лишить вошедшего в аккаунт злоумышленника возможности что-либо делать.

Кроме того, можно обратиться в службу поддержки, продолжил эксперт. Однако полностью рассчитывать на нее не стоит из-за возможной загруженности сервиса.

Чтобы снизить риск взлома аккаунта специалист посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию.

«Вход в аккаунт будет происходить не только по коду, но и по паролю. В данном случае у злоумышленников гораздо меньше возможности перехватить эти данные и украсть аккаунт», — подчеркнул Ульянов.

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин до этого рассказал, что быстрая разрядка и перегрев смартфона, а также его самопроизвольное включение и выключение могут указывать на возможный взлом устройства.

По словам депутата, вредоносное ПО может появиться в смартфоне после использования непроверенных VPN-сервисов, которые могут содержать вирусы и майнеры криптовалют. Именно подобные программы приводят к перегреву гаджета, быстрой разрядке аккумулятора и повышенному расходу трафика.

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