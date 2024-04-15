Блогера Портнягина доставили в Тверской суд

Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы, где проходит заседание по вопросу избрания ему меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.

«Портнягин доставлен в суд», — заявил адвокат бизнесмена Евгений Грицков.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену блогера допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

13 апреля Портнягина доставили в СК Московской области. Защита Портнягина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что предприниматель уже выплатил государству необходимые средства. Также стало известно, что Следственный комитет Московской области ходатайствует об отправке Портнягина именно под домашний арест.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее блогеру из Новосибирска вынесли приговор за стрельбу из автомобиля.