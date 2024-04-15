Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое ранее временно перекрывали, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра.

До этого сообщалось о временном перекрытии движение автотранспорта по мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения автомобилей не назывались.

До этого Крымский мост перекрывали 13 апреля.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Зеленский утверждал, что Киев «очень хочет» уничтожить российский объект. При этом речь идет не только о Крымском мосте, но и ряде других инфраструктурных сооружений. В Кремле заявили, что угрозы Киева атаковать Крымский мост доказывают правильность начала СВО.

Ранее на Украине оценили степень защищенности Крымского моста.