Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое ранее временно перекрывали, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра.

До этого сообщалось о временном перекрытии движение автотранспорта по мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения автомобилей не назывались.

До этого Крымский мост перекрывали 13 апреля.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Зеленский утверждал, что Киев «очень хочет» уничтожить российский объект. При этом речь идет не только о Крымском мосте, но и ряде других инфраструктурных сооружений. В Кремле заявили, что угрозы Киева атаковать Крымский мост доказывают правильность начала СВО.

Ранее на Украине оценили степень защищенности Крымского моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами