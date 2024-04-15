Уровень воды в реке Урал в оренбургском селе превысил опасную отметку

В Оренбургской области уровень воды в реке Урал у села Илек поднялся до 905 сантиметров, что на 15 сантиметров выше опасной отметки. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

«По состоянию на 16:00 (14:00 по московскому времени) 15 апреля уровень Урала у села Илек поднялся до 905 см – это на 15 см выше опасной отметки», — сказано в тексте.

Согласно информации Росгидромета, вода продолжает прибывать.

15 апреля глава МЧС России Александр Куренков посетил Советский район пострадавшего от паводка Орска с целью проконтролировать оказание помощи населению. В поездке министра сопровождали полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. На месте они заслушали доклад о работе комиссий, оценивающих ущерб от паводка, и пообщались с пострадавшими жителями.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков.

Ранее сообщалось, что в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.