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Один из администраторов русской «Википедии» погиб под Бахмутом

Один из администраторов русской «Википедии» Юрий Лущай погиб под Бахмутом

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Shutterstock

Один из администраторов русской «Википедии», историк Юрий Лущай, погиб под Бахмутом. Об этом сообщается на сайте энциклопедии.

Уроженец Краматорска сражался на стороне ВСУ, куда он записался добровольцем в январе 2023 года. Ему было 42 года.

Лущай зарегистрировался в русскоязычном разделе Википедии в 2009 году и произвел в нем около 100 тысяч действий. Администратором мужчина стал в 2018 году. Также Лущай написал 300 статей, в основном, посвященных историкам и истории.

Последнюю правку в энциклопедии мужчина произвел 25 марта 2024 года, а уже 28 марта его не стало. Он был похоронен возле села Великие Лучки в Закарпатской области Украины, где проживает его семья, 10 апреля 2024 года.

До этого поисковики захотели принудить выдавать по запросам российские аналоги «Википедии».

Ранее московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей.

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