Один из администраторов русской «Википедии» погиб под Бахмутом

Один из администраторов русской «Википедии», историк Юрий Лущай, погиб под Бахмутом. Об этом сообщается на сайте энциклопедии.

Уроженец Краматорска сражался на стороне ВСУ, куда он записался добровольцем в январе 2023 года. Ему было 42 года.

Лущай зарегистрировался в русскоязычном разделе Википедии в 2009 году и произвел в нем около 100 тысяч действий. Администратором мужчина стал в 2018 году. Также Лущай написал 300 статей, в основном, посвященных историкам и истории.

Последнюю правку в энциклопедии мужчина произвел 25 марта 2024 года, а уже 28 марта его не стало. Он был похоронен возле села Великие Лучки в Закарпатской области Украины, где проживает его семья, 10 апреля 2024 года.

До этого поисковики захотели принудить выдавать по запросам российские аналоги «Википедии».

Ранее московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей.