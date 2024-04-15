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Курганский губернатор призвал земляков не ругаться со спасателями

Губернатор Шумков обратился к жителям с просьбой выполнять требования спасателей

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Для проведения эвакуации с правобережья города Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

Губернатор отметил, что течение паводковой воды ускоряется, а ее уровень продолжает расти.

«Немедленно покидайте ваши дома и дачи. Вы сможете туда вернуться сразу после схода воды, как это сейчас происходит в некоторых населенных пунктах выше по течению, где паводок уже прошел», — призвал глава региона.

Шумков обратился к жителям пострадавших районов с просьбой выполнять все требования спасателей.

«Не нужно с ними ругаться, убегать или прятаться, а также возвращаться обратно после их ухода. Они делают эту работу круглосуточно, в том числе в свое личное время, чтобы вы могли выехать с подтапливаемых или затапливаемых территорий», — написал губернатор.

15 апреля губернатор Шумков заявил, что эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна в связи с затоплением дорог.

В тот же день стало известно, что район Нижняя Утятка в Кургане уже оказался отрезан водой.

Ранее в двух селах Курганской области из-за паводка объявили немедленную эвакуацию.

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