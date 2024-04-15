Названы округа Подмосковья, в которых повышен риск заражения клещевым энцефалитом

Риск заражения вирусным клещевым энцефалитом и боррелиозом (болезнью Лайма) особенно повышен в двух городских округах Московской области — Дмитровском и Талдомском. Об этом kp.ru на основе анализа ситуации за 2023 год рассказал академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, на этих территориях численность клещей переходит безопасный уровень, что может отразиться на отдыхающих. Врач уточнил, что перед началом сезона в этих муниципалитетах проводятся профилактические меры, в том числе дезинсекция и дератизация.

«Я ни в коем случае не отговариваю горожан от отдыха в Подмосковье. Новые силы нужны и взрослым, и детям. Причем лучше не лететь опрометью в Турцию, а выбрать именно Подмосковье. Там не надо адаптироваться к климату, к разнице во времени, к воде и еде», — подчеркнул Онищенко.

Врач-инфекционист ИКБ 1 София Русанова до этого говорила, что для защиты от клещей важно использовать репелленты и надевать закрытую одежду при выезде на природу. Эксперт напомнила, что они в основном обитают в кустарниках и высокой траве и могут напасть на человека на дачном участке или в лесополосе.

Ранее были названы участки тела, которые «любят» клещи.