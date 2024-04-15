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Шумков назвал приближающуюся к Кургану большую воду реальной угрозой

Шумков: паводок приближается к Кургану, вода уже в десяти километрах от города

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Большая вода приближается к Кургану, колоссальный объем воды находится в десяти километрах от города. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Глава региона приложил соответствующие снимки, которые были сделаны ночью и несколько часов назад.

«Видна голова паводка, которая движется на Курган. Все, что мы видим сейчас, когда подтапливает Черемухово, малая часть того объема, что подходит к городу», — написал он.

По информации Шумкова, по реке Тобол идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды. Это в два раза больше объема сбросов 1994 года, когда река поднялась более чем на десять метров.

Он назвал эту ситуацию «реальной угрозой».

«Увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в пункты временного размещения либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи», — призвал губернатор Курганской области.

Также Вадим Шумков заявил, что эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна в связи с затоплением дорог.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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