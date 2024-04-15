В детских поликлиниках Подмосковья обновят оборудование

В 2024 году в детские поликлиники Подмосковья закупят более 240 единиц медицинской техники, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В медучреждениях обновят аппараты УЗИ, офтальмологическое и другие виды оборудования.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, оборудование закупят на сумму более 441 млн рублей.

«Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование», — сказал Сапанюк.

Медицинское оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение», а также по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.