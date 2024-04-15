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В Белоруссии заявили о подготовке строительства порта в России

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что в Мурманской области построят порт

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о подготовке строительства мультимодального порта в Мурманской области для перевалки белорусских грузов. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и договаривались, начата подготовка к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области», — сказал Головченко на переговорах в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять участие в создании российской космической станции.

13 апреля Минсельхоз Белоруссии с 12 апреля повысил экспортные цены на ряд молочных продуктов, произведенных в республике и реализуемых по внешнеторговым договорам в России.

До этого Минздрав Белоруссии запретил продажу всех товаров российской компании «Орими» (торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin, «Жокей») после того, как в продукции была обнаружена плесень. В «Орими» назвали такое решение чрезмерным.

Ранее Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров.

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