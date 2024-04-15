В Подмосковье избиение мужчины полицейскими попало на видео

В Подмосковье сотрудники полиции избили мужчину. Инцидент снял из окна дома очевидец случившегося. Позже запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах один из правоохранителей ногами избивает мужчину, который лежит на тротуаре рядом с входом в подъезд. Другой сотрудник придерживает потерпевшего и стоит рядом. При этом мужчина на земле громко кричит, когда ему наносят удары. Закончив избиение, полицейские садятся в припаркованную рядом служебную машину и уезжают.

По словам очевидцев, через некоторое время побитый заполз в подъезд.

В пресс-службе областного МВД заявили, что проводят проверку по факту опубликованного видео, и уже принимают меры в отношении коллег.

«Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — заявили в полиции, добавив, что руководителей нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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