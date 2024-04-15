В Петербурге хирурги удалили новорожденной девочке огромную опухоль

В Педиатрическом университете Петербурга медики спасли новорожденную девочку с огромной опухолью. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Патологию развития плода петербургские медики обнаружили еще во время беременности матери. Женщина наблюдалась у врачей-гинекологов университетской больницы, спустя сутки после появления ребенка на свет новорожденную пришлось оперировать. Неонатальные хирурги удалили крестцово-копчиковую тератому.

«Основная опасность таких опухолей в том, что они активно кровоснабжаются, и тем самым обкрадывают системный кровоток ребенка, сердце работает с перегрузкой и может не выдержать. Такие образования необходимо удалять без промедления», — объяснил заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета Алексей Подкаменев.

Новообразование весом два килограмма удалось полностью удалить, младенец находится под медицинским наблюдением. Врачи ждут результатов гистологического исследования, которое установит была ли опухоль злокачественной.

Ранее саратовские хирурги удалили 10-сантиметровую тератому яичника 8-летней девочке.