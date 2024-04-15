Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге хирурги удалили новорожденной девочке огромную опухоль

В Петербурге врачи удалили младенцу опухоль весом 2 кг

close
100%
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

В Педиатрическом университете Петербурга медики спасли новорожденную девочку с огромной опухолью. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Патологию развития плода петербургские медики обнаружили еще во время беременности матери. Женщина наблюдалась у врачей-гинекологов университетской больницы, спустя сутки после появления ребенка на свет новорожденную пришлось оперировать. Неонатальные хирурги удалили крестцово-копчиковую тератому.

«Основная опасность таких опухолей в том, что они активно кровоснабжаются, и тем самым обкрадывают системный кровоток ребенка, сердце работает с перегрузкой и может не выдержать. Такие образования необходимо удалять без промедления», — объяснил заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета Алексей Подкаменев.

Новообразование весом два килограмма удалось полностью удалить, младенец находится под медицинским наблюдением. Врачи ждут результатов гистологического исследования, которое установит была ли опухоль злокачественной.

Ранее саратовские хирурги удалили 10-сантиметровую тератому яичника 8-летней девочке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами