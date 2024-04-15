Глава МЧС посетил Орск и побеседовал с пострадавшими жителями

Глава МЧС России Александр Куренков посетил Советский район пострадавшего от паводка Орска с целью проконтролировать оказание помощи населению. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В поездке министра сопровождали полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. На месте они заслушали доклад о работе комиссий, оценивающих ущерб от паводка, и пообщались с пострадавшими жителями.

Глава МЧС отметил, что каждая проблема жителей должна рассматриваться индивидуально и поручил усилить информирование граждан о мерах социальной поддержки.

«Нельзя игнорировать просьбы о помощи: люди не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций, также необходимой медицинской, психологической и консультативной поддержки», — сказал Александр Куренков.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее сообщалось, что в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.