Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое ранее временно перекрывали, восстановлено.
Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сообщили в инфоцентре.
Причины приостановки движения автомобилей не назывались. Находящихся на мосту водителей просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
До этого Крымский мост перекрывали 13 апреля.
11 апреля Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.
Зеленский утверждал, что Киев «очень хочет» уничтожить российский объект. При этом речь идет не только о Крымском мосте, но и ряде других инфраструктурных сооружений.
Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о разрушении Крымского моста.