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Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое ранее временно перекрывали, восстановлено.

Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сообщили в инфоцентре.

Причины приостановки движения автомобилей не назывались. Находящихся на мосту водителей просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого Крымский мост перекрывали 13 апреля.

11 апреля Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Зеленский утверждал, что Киев «очень хочет» уничтожить российский объект. При этом речь идет не только о Крымском мосте, но и ряде других инфраструктурных сооружений.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о разрушении Крымского моста.

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