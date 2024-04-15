Мужчину, бросившего коктейль Молотова во владимирскую администрацию, арестовали

Владислава Афанасьева, бросившего коктейль Молотова в здание администрации Владимирской области, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Владислав Афанасьев арестован на два месяца по делу о попытке поджога администрации Владимирской области. Он признался, что действовал по указке украинских мошенников», — говорится в сообщении.

24-летний Афанасьев бросил бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Владимирской области. Также он пытался бросить бутылку с зажигательной смесью в автомобиль вице-губернатора региона Константина Баранова.

Позже Афанасьев пояснил, что его действия спровоцировали мошенники. 24-летнего жителя Владимира якобы развели на деньги по телефону, но обещали все вернуть, если он сумеет поджечь здание областного правительства.

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