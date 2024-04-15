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Сына бывшего генпрокурора РФ нашли мертвым

РИА: в центре Москвы нашли мертвым сына экс-генпрокурора России Степанкова

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В квартире в центре Москвы обнаружили тело 47-летнего Дениса Степанкова, сына бывшего генпрокурора Валентина Степанкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — уточнил источник.

Как пишет Life со ссылкой на Shot, квартира младшего Степанкова находится на улице Дубининской в Замоскворечье. По данным портала, тело сына обнаружил сам экс-генпрокурор, когда зашел к нему в гости.

Причину смерти Дениса Степанкова в данный момент устанавливают.

Валентин Степанков занимал пост генерального прокурора РФ в 1991-1993 годах.

До этого в Москве нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова, его обнаружили после звонка жены. Мужчина покончил с собой. По предварительным данным, у артиста были проблемы с психическим здоровьем.

Ранее стало известно, почему умер тренер клуба КХЛ Константин Кольцов.

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